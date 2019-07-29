Модель уже сфотографировали во время тестирования, а наряду со снимками были опубликованы и первые подробности.

Suzuki готовит новый шестиместный кроссовер Suzuki XL6, основой для которого станет платформа от компактвэна Suzuki Ertiga.

Модель предназначена в первую очередь для индийского рынка, собственно в этой стране и проходит тестирование. Официальная презентация новинки запланирована на 21 августа.

Шестиместная модель будет иметь увеличенный дорожный просвет, пластиковый обвес, а также отличаться от донора он будет иной оптикой, решеткой радиатора и большими рейлингами на крыше.

В салоне будут небольшие отличия. Что касается моторной гаммы, то ожидается, что она будет представлена обычными ДВС объёмом 1,3 и 1,5 литра, а также «мягким гибридом», где 1,5-литровый 105-сильный двигатель будет работать со стартер-генератором.

Ожидается, что в продажу Suzuki XL6 поступит до конца года.