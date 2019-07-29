Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition

Компания Honda для кроссовера Pilot 2020 модельного разработала новую топовую версию. На рынке она будет предлагаться под названием Black Edition, а в основе новой версии легла комплектация Elite

Версия Honda Pilot Black Edition доступна на американском рынке. Ее можно будет узнать по черным колесным дискам и эксклюзивному окрасу кузова Crystal Black Pearl.

Салон кроссовера также выполнен в черных оттенках с контрастной красной прострочкой. Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте.

Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite. Так, под капотом установлен тот же 3,5-литровый V6 мощностью 284 л.с. и девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

В США новую комплектацию оценили в 50 715 долларов, что в пересчете 3,2 млн рублей. На российском рынке за Honda Pilot просят от 3 214 900 рублей с 249-сильным мотором.