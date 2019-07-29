Кроссовер Audi Q8 с мощным двигателем в версии RS должны представить до конца года.

Также к концу года ожидается появление модели в продаже на европейском рынке.

О том, что Audi готовит «заряженную» версию внедорожника Audi Q8 рассказал глава спортивного подразделения компании Оливер Хоффманн.

По его словам, в будущем спортивных версий кроссоверов немецкой марки станет больше, так как такие модификации приносят дополнительную прибыль.

Также стало известно, что «заряженный» кроссовер будет укомплектован установкой от Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo, где она имеет мощность 670 л.с. и работает в паре с 8-скоростным роботом.