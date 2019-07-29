Новое поколение спорткара дебютировало в этом месяце и главным изменением в нем стане то, что он впервые в истории модели получил среднемоторную компоновку.



Спустя две недели после дебюта нового Chevrolet Corvette Stingray компания рассказала о его успехах в продажах.

Как выяснилось, весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан, однако речь идет об объёмах, запланированных на этот года, при этом показатель реализованных экземпляров производитель не раскрывает.

Лучшими продажами предшественников был объём в количестве более 30 тысяч экземпляров, а вот в прошлом году продажи составили лишь 18 791 ед.