Тюнеры сделали из Chevrolet Camaro брутальный внедорожник

Машина создавалась не для дорог общего назначения, а как заявил автор проекта на создание авто было потрачено всего 10 тысяч долларов.

На канале Hoonigan AutoFocus показали уникальную машину, основанную на агрегатах от Hummer, но с кузовом от старого Chevrolet Camaro.

Агрегаты для машины с внешностью как из фильма «Безумный Макс» были позаимствованы у Hummer первого поколения, а ржавый кузов Chevrolet Camaro был приобретён за 50 долларов.

Как рассказал автор, брутальную машину сделали за 30 дней. На него установили поворачивающиеся задние колеса и мотор V8 GM с турбонагненталем, к тому же была еще размещена система впрыска закиси азота. Мощность агрегата 650 л.с.

