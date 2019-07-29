Составлен ТОП-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Проанализировав новые и обновленные модели, которые уже представлены на российском рынке, специалисты назвали пять самых лучших из них.

Так, на первом месте рейтинга оказался самые ожидаемый в России кроссовер Renault Arkanа. Эта модель уже предлагается для покупки за 999 тыс. рублей минимум.

Она разрабатывалась в России, при этом будет глобальной, а первым рынком, где стартовали продажи стала наша страна. Позднее автомобиль появится в Южной Корее и Бразилии.

Вторым в списке лучших новых кроссоверов в России в 2019 году назвали внедорожник Suzuki Jimny. Его уже официально анонсировал российский офис раскрыв некоторые подробности, а в дилерских центрах модель появится уже в следующем месяце.

Этому внедорожнику эксперты уже приписывают успех. Обновленный Nissan Qashqai стал третьим в рейтинге.

После обновления этот кроссовер стал доступен с информационно-развлекательной системой «Яндекс. Авто» и предлагается по цене от 1 290 000 рублей.

Также эксперты признали лучшими Range Rover Evoque и Volvo V60 Cross Country, которые оценены в России от 2,94 и 3,07 млн рублей соответственно.

Источник: Gazetadaily.ru.