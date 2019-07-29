Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид

Cusco Racing показала свой новый гоночный автомобиль, за основу которого взяли кроссовер Toyota C-HR.

Разрабатывалась машина согласно правилам Международной автомобильной федерации (FIA), поэтому она может принимать участие в Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по ралли.

Раллийный кроссовер относится к тому же классу, что и райлиные Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20.



Под капотом гоночного кроссовера разместили турбомотор объёмом два литра. Его отдача не сообщается, но по данным TRD, в версии Spec.A такой агрегат выдает 293 л.с., а в версии Spec.B – 367 л.с.



В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.

Во сколько обойдется раллийный болид неизвестно, но машины подобного класса стоят около 250 000 долларов.