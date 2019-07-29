Обновлённый Nissan Patrol засняли без камуфляжа

В Дубае удалось заснять на видео обновленный внедорожник Nissan Patrol, презентация которого состоится уже этой осенью.



Обновленный Nissan Patrol засняли без камуфляжа во время дорожных тестов, причем изначально в Сети распространили фото передней части модели, а позднее было опубликовано и видео.

Судя по этим материалам у автомобиля появятся новые бамперы, решетка радиатора, оптика, а также будет иная дверь багажника. Что касается моторной гаммы, то тут изменений не ожидается.

То есть Nissan Patrol будет предлагаться с прежними 4,0 и 5,6-литровыми моторами с отдачей 275 и 400 л.с.