Рост рынка зарядных устройств для электрокаров налицо

Электромобили занимают все больше места в нашей повседневной жизни, как и потребность в более эффективных зарядных решениях.

Зарядные станции для электромобилей с функцией быстрой зарядки с повышенной мощностью на постоянном токе в настоящее время являются наиболее привлекательным решением, поскольку они позволяют выполнять зарядку намного быстрее, чем обычные зарядные устройства переменного тока, которые стоят в домах многих владельцев электрокаров.

В настоящее время для заряда электромобиля на расстояние до 200 км достаточно зарядного устройства мощностью на 150 кВт. Эксперты же ожидают быстрого прогресса в области устройств быстрой зарядки и аккумуляторных технологий, а это означает, что время зарядки в ближайшем будущем будет еще больше сокращено.

Рынок быстрых зарядных устройств для электромобилей

В настоящее время технология зарядки для электронных автомобилей имеет несколько факторов, которые определяют темпы и направление рынка. Одним из них является более строгое законодательство относительно выбросов углекислого газа.

Цель создать полноценную инфраструктуру в большинстве крупных городов климатически нейтральной к 2050 году зависит от самих покупателей, а также от развития индустрии производства электромобилей и улучшения инфраструктуры быстрой зарядки.

Повышенное загрязнение воздуха в городах и вредное воздействие на здоровье, снижение качества жизни жителей мегаполисов, безусловно, являются сильной мотивацией для достижения этой цели.

Мобильность без выбросов или, по крайней мере, с низкими выбросами, может снизить частоту возникновения проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания и астма, онкологические болезни, например, вызванных загрязнением воздуха.

Хорошая новость: к 2025 году ожидается появление более 100 новых моделей автомобилей электрических или гибридных, которые помогут улучшить качество воздуха в наших городах.

В то же время, однако, также увеличивается давление на разработку и внедрение необходимой инфраструктуры зарядки. И, наконец, тот факт, что производители аккумуляторов оптимизируют свои структуры затрат и эффекты масштабирования, приводит к снижению затрат на аккумуляторы для электронных автомобилей. Результат: покупка электромобиля еще никогда не была такой привлекательной, как сегодня. Да и стоимость зарядки электромобиля также существенно снижается.