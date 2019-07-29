О разработке пикапа в компании Tesla сообщали неоднократно, причем его презентация ожидалась еще в прошлом году.
Пикап Tesla представят уже через два-три месяца
29.07.2019 16:45
28 0
Но позднее сроки дебюта переносились и в итоге обещали, что новинка будет представлена этим летом. Недавно Илон Маск в общении с журналистами ответил на вопрос о дате дебюта пикапа.
В частности, глава американской компании заявил, что модель уже близка в презентации, которую стоит ждать уже через два-три месяца.
Опять же точные сроки так и не называются. Между тем в июне этого года стало известно о стоимости нового пикапа.
Комментарииcomments powered by HyperComments