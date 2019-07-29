По предварительным данным, новинка появится уже в следующем году.

Как стало известно, российским журналистам, ГАЗ готовит новый низкопольный городской микроавтобус, который должен соответствовать требованиям компании по программе «Доступная среда».

Таким образом, новинка будет приспособлена для перевозки людей с ограниченными возможностями, а также женщин с детьми.

К тому же салон микроавтобуса будет отличаться повышенной комфортностью, пишет «Автостат». Больше подробностей о модели пока не приводят.