Так, стало известно, что продажи машин на вторичном рынке РФ упали по итогам 1 полугодия на 1,4% до 2,5 млн проданных экземпляров.

В отчетный период российских Лад было продано в количестве 627,6 тыс. единиц, а это меньше на пять процентов. На долю таких машин в отчетный период пришлось четверть авторынка.

На втором месте среди наиболее востребованных авто с пробегом оказались модели марок Toyota и Nissan, объёмы продаж которых составили 278,4 и 142,3 тыс. шт.

Автомобили брендов Hyundai (129,1 тыс. ед.) и KIA (118,9 тыс. ед.) расположились в пятерке лидеров.