Несколько моделей бренда Volvo стали отзывными на территории РФ, о чем в понедельник сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится, что Volvo отзывает в РФ почти 4,5 тысячи автомобилей, среди которых модели XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country.

На сервис будут отправлены автомобили, которые были проданы на рынке в период с 2014 года.

В 5 473 машинах марки выявили вероятность деформирования и плавления впускного коллектора, выполненного из пластмассы.

Отмечается, что это может быть в очень редких случаях и в случае, если это произойдет есть вероятность возгорания в моторном отсеке.

Владельцев отзывных машин проинформируют о необходимости посетить сервисный центр.

К тому же предлагается по всем интересующим вопросам обращаться на горячую линию компании по телефону 8 800 700 00 20.