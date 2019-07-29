Стали известны цены на новый кроссовер Geely Atlas Pro

Более подробно о новинке, которая известна в России как Atlas сообщалось ранее. Напомним, что после обновления Geely Atlas получил увеличенную длину и приставку к названию Pro.

Сегодня китайская компания озвучила стоимость на новый кроссовер Geely Atlas Pro для китайского рынка. Автомобиль будут предлагать в шести модификациях по цене от 99 тыс. юаней или около 906 тыс. рублей.

В максимальном исполнении кроссовер оценили в 156 800 юаней или 1,44 млн рублей.