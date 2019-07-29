В первый месяц лета автопроизводители в мире реализовали 7 млн 794 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Мировые продажи автомобилей в июне сократились на 6,4%, при этом с начала года отрицательная динамика составила 6,6%. Объемы продаж авто составили 45 млн 159 тыс. ед.

Китай все также остается самым крупным автомобильным рынком. В стране в первом полугодии реализовали 12 млн 076 тыс. авто, что хуже на 12,4%.

Рынок США остается вторым с результатом 8 млн 432 тыс. реализованных машин, что на 2,1% меньше.

В странах Западной Европы в первом полугодии было продано 8 млн 699 тыс. автомобилей, что меньше на 2,9%, а в Восточной Европе продажи рухнули на 7,3% до 1 млн 982 тыс. шт.