Audi официально представила новый Audi A1 Citycarver

Немецкая марка рассекретила онлайн новинку, которой оказалась внедорожная версия городского хэтчбека A1 Sportback.



Новая модификация получила увеличенный дорожный просвет, пластиковую защиту по периметру кузова, а также название Audi A1 Citycarver.

На европейском рынке модель стартует уже этой осенью. Дорожный просвет в отличие от обычной версии модели вырос на четыре сантиметра, а еще в таком исполнении будет предлагаться решетка радиатора Singleframe, защитная вставка в переднем бампере, а также пластиковые накладки на пороги и арки.

Цветовая гамма Audi A1 Citycarver будет представлена 9 вариантами окраса кузова, а крыша может быть выполнена в двух цветах. В салоне будет комбинированная отделка с акцентами оранжевого, мятного или медного цвета. Что касается списка оборудования, то он будет таким же как и для A1 Sportback.

При желании клиент сможет заказать для кроссовера пакет с названием Dynamic, с которым появятся тормоза с красными суппортами, 18-дюймовые колесные диски, адаптивная подвеска и система выбора режимов Audi drive select.

Моторная гамма будет представлена теми же установками, что и для хэтчбека. О стоимости новинки компания объявит дополнительно.