В РФ насчитали 2,5 млн автомобилей советского производства

Аналитическое агентство « Автостат » опубликовало результаты нового исследования, благодаря которому стало известно, сколько автомобилей советского производства числится в парке России.

В частности, было названо количество машин, выпущенных до 1992 года. Оказалось, что доля таких авто составляет 6%.

То есть 2,5 млн автомобилей советского производства насчитали в России по состоянию на начало текущего года.

Большая часть из этих транспортных средств приходится на модели марки «Лада» — 2 млн экземпляров, в числе которых «Нивы», «Жигули», «Самара».

Все они были выпущены на Волжском заводе и заняли долю 80%. Следующими в рейтинге оказались «Москвичи», которых насчитали в количестве 228 тыс. экземпляров, сошедших с конвейера уже несуществующего предприятия АЗЛК. Третье место по численности заняли машины «ЗАЗ».

Их числится 70 тысяч экземпляров. «ГАЗ» и «УАЗ» насчитали 58 тыс. и 57 тыс. штук соответственно.

Еще среди автомобилей советского производства в парке есть 44 тыс. «ИЖ», 19 тыс. «луазов» и 4,5 тыс. «Ока».