Каждый второй автомобиль бренда Hyundai продается в кредит

В первом полугодии доля кредитных Hyundai составила свыше 50%. Таким образом, в 2019 году каждый второй автомобиль марки продается по кредитным программам, тогда как остальные покупают за наличный расчет.

Из общего количества проданных автомобилей марки 33,5 тыс. ед. оформили в кредит.

Из них 76% реализовали по программе Hyundai Finance. Доля договоров по программе Hyundai Finance за год выросла на 10%.

По программе «Старт» в отчетный период было продано 11,1 тыс. авто, что почти в два раза больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Еще 8,1 тыс. машин оформили по программе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Российский офис Hyundai во втором полугодии намерен разработать новые финансовые продукты, которые позволят привлечь новых покупателей.