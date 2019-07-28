В парке люксовых автомобилей насчитали 274,8 тыс. машин

В частности, специалисты рассказали о количестве зарегистрированных автомобилей по состоянию на начало года из сегмента F+S, к которому относятся люксовые авто и спорткары.

В парке люксовых автомобилей насчитали 274,8 тысяч машин, из которых 85 532 ед. приходится на автомобили бренда Mercedes-Benz. Автомобили этой марки стали самыми распространенными.

Следом за ними оказались авто брендов Audi и BMW — 47 340 и 44 315 ед. соответственно. В первой пятерке расположились еще модели Toyota и Porsche — 25 871 и 9299 экземпляров.

Среди моделей наиболее распространенными оказались Mercedes-Benz S-Класс, BMW 7-Серии, Audi A8, Toyota Crown, Audi A5, Lexus LS, Toyota Celica и Audi A7.

Источник: АвтостатИнфо.