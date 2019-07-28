Названы самые распространенные кроссоверы в России

Специалисты «АвтостатИнфо» по состоянию на начало этого года насчитали 9 953 246 автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Также аналитики называли и самые распространенные модели этого сегмента. Так, ожидаемо на первой строчке оказался отечественный внедорожник LADA 2121 Niva.

Автомобилей этой модели зарегистрировано 982 409 единиц. Второй результат у «Шевроле Нива» с показателем 619 340 ед.

В тройке лидеров оказался кроссовер Toyota RAV4 — 397 450 шт. Четвертая и пятая строчка в рейтинге оказалась за UAZ Hunter (397 242 ед.) и Renault Duster (371 401 ед.).

Еще в десятке оказались: Toyota Land Cruiser — 327 878 ед., Nissan Qashqai — 297 845 ед, KIA Sportage — 294 816 ед., Nissan X-Trail — 288 510 ед. и Mitsubishi Outlander — 243 674 ед.