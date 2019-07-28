Новый седан Mazda 3 появится на российском авторынке в октябре

Новое поколение Mazda3 в кузове хэтчбек уже начали поставлять в дилерские центры, а вот «четыредверка» у дилеров появится в октябре.

В России Mazda3 прошла сертификацию еще в мае. В нашу страну ее будут импортировать и насколько известно, японская компания не намерена у нас организовывать сборку модели.

Согласно одобрению типа транспортного средства, под капотом хэтчбека устанавливается 150-сильный 2,0-литровый SkyActiv-G.

Также будет предложен 1,5-литровый 120-сильный SkyActiv-G. Этот мотор будет и в седане, но «четырехдверка» будет предлагаться только с одним агрегатом.

Напомним, в основе Mazda3 лежит тележка SKYACTIV-Vehicle. В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Базовая комплектация Mazda3 будет стоить от 1 579 000 рублей, а топовая версия обойдется почти на 1 млн дороже.