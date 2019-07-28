С выходом на китайский рынок нового поколения модели Hyundai ix35, компания начала фиксировать на него отличный спрос.



Постепенно кроссовер стал наращивать продажи и уже в начале года его продажи оказались лучше, чем у самых ближайших конкурентов.

В результате Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда, лидируя по продажам среди моделей марки в Китае несколько месяцев подряд.

По итогам июня кроссовер разошелся тиражом в количестве 11 тысяч экземпляров. С таким показателем он снова стал самым продаваемым автомобилем марки.

Напомним, что новая генерация кроссовера для Китая создавалась на платформе предшественника, предлагавшегося в России еще в 2010-2015 г. автомобиль получил изменения во внешности, салоне и моторной гамме.

Все изменения, которые произошли в кроссовере, а также рекламная кампания, позволили ix35 превратится в бестселлер. Стоимость Hyundai ix35 в Китае составляет 119 900 — 165 900 юаней или 1,15 – 1,59 млн рублей.