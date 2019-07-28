Составлен топ-5 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене

Автомобильные эксперты рассказали, какие автомобили меньше всего потеряют в цене через пять лет эксплуатации.

При составлении рейтинга решили учесть стоимость автомобилей на вторичном рынке до 600 тысяч рублей, которые за период с 2014 по 2019 год меньше всего потеряли в цене.

Одной из таких моделей оказалось седьмое поколение Honda Accord. Этот автомобиль назвали удачным, так как в нем отметили надежность, яркий дизайн и неплохое качество сборки.

Еще в рейтинге оказался Toyota Camry, который стабильно пользуется спросом на вторичном рынке, а также получил немало положительны отзывов от владельцев и экспертов.

Меньше всего в цене теряет и кроссовер Kia Sportage, который также пользуется отличным спросом на рынке подержанных авто. Еще в рейтинге отметили Lexus RX и Hyundai Santa Fe.