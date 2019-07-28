Угонщик вернул похищенный автомобиль и оставил хозяину записку

В записке угонщик объяснил, зачем он угнал автомобиль, но вот почему он решил испортить автовладельцу салон неизвестно.

В городе Вустер США у автоледи был угнан Audi Q3. Его позже нашли брошенным на улице с открытой дверью и включённой «аварийкой».

Угонщик весь салон исписал маркерами и оставил записку, в которой извинился за предоставленные неудобства, объяснив, что ему нужна была машина.

Также он в записке спросил «Зачем Вы оставили ключи в автомобиле?» и рассказал о своей трудной жизни.

Но если записка имеет хоть какой-то смысл, то вот надписи в салоне не поддаются логике, ведь это просто слова, которые никак между собой не связаны.

В салоне Audi Q3 была еще рассыпана марихуана, а также пропало детское кресло и важные документы, из-за которых владельца кроссовера уволили с работы.