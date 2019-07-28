Автомобильные провода и изоляция

8Производство автомобилей подразумевает использование специальных термоусадочных материалов, которые выпускают и российские предприятия. Термоусаживаемые изолирующие трубки отличаются друг от друга техническими характеристиками, которые формирует технология изготовления и использованный материал.

Технология изготовления

Полимеры обладают характерным свойством «эффекта памяти», на котором и основано получение термоусадочных материалов. При сшивании материала макромолекулы деформируются во время плавления и при резком охлаждении остаются в таком состоянии. Повторный нагрев возвращает их в равновесие, восстанавливая детали размеры и форму.

Для получения сшитой трехмерной структуры полимеров используют:

химическое модифицирование с введением окислительных элементов, радиационное модифицирование, с применением облучения высокоэнергетическими частицами.

Для автомобилестроения чаще применяют второй метод, совмещая его с другими производственными этапами:

Экструзия. Метод заключается в непрерывном выдавливании размягченной пластмассы или резины поршнем (шнеком) сквозь профильное отверстие специального агрегата.

Радиационное модифицирование с воздействием на материал гамма-излучения или облучение потоком быстрых электронов для того, чтобы «запомнились» размеры и начальная форма заготовки. Выбор способа модифицирования определяет характеристики термоусадочного материала. После гамма-излучения коэффициент усадки и эластичность выше, а температура усадки – ниже, чем от потокового облучения.

Ориентация, в результате которой изделие приобретает заданную форму и размеры. Модифицированная заготовка нагревается до нужной температуры с помощью ТЭНа или ванны с жидким теплоносителем. Затем ее раздувают в радиальном направлении и фиксируют конструкцию, интенсивно охлаждая водой.

Небольшие заготовки непрерывно выпускаются на специальных установках раздува.

Как выбрать марку для автомобильной проводки?

Главный критерий – возможные факторы воздействия, которым провод будет подвергаться при эксплуатации. На российском рынке есть несколько марок с разными характеристиками:

Низковольтный провод ПВА гибкостью 5 класса предназначен исключительно для автопрома. Эксплуатируется не менее 10 лет при максимальной температуре +105 0 С, устойчив к бензину, маслу и дизтопливу. Модификация ПВАМ отличается толщиной изолирующего слоя.

С, устойчив к бензину, маслу и дизтопливу. Модификация ПВАМ отличается толщиной изолирующего слоя. Низковольтный провод ПГВА обладает усиленным коэффициентом гибкости и предназначен для монтажа электрической части сельскохозяйственных, грузовых и пассажирских автомобилей. Эксплуатируется в диапазоне от –40 до +70 0 С и обладает 3-м классом гибкости. Модификация ПГВАЭ служит для защиты от помех электрического сигнала.

С и обладает 3-м классом гибкости. Модификация ПГВАЭ служит для защиты от помех электрического сигнала. Универсальный монтажный провод НВ применяется для фиксированного монтажа и соединения приборов, рассчитан на 1000 и 600 вольт переменного и 840 и 1400 вольт постоянного напряжения. Обладает одинарной или многопроволочной токопроводящей медной жилой и эксплуатируется при +1050С. Модификация НВМ отличается классом гибкости токопроводящих жил.

Есть мастера, которые применяют в автомобилях установочные провода ПуГВ, ПВ3 или ПВ4. Но они выдерживают эксплуатацию при температуре до +700С и с дополнительной защитой используются лишь для стационарного монтажа. Изоляция этих моделей не содержит пластификаторов, защищающих провод от разрушения бензином и маслами.

Использована статья с сайта производителя автомобильной проводки.