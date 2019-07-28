В Bentley отказались от разработки новых кроссоверов

Ранее сообщалось, что Bentley выпустит новые кроссоверы. Помимо Bentayga модельный ряд SUV еще должен был пополниться купеобразной версией Bentayga и компактной моделью.

Такие данные в свое время приводил прежний глава марки Bentley Вольфганг Дюрхаймер.

Сейчас главой британской компании является Эдриан Холлмарк, и он отменил все планы по созданию других кроссоверов Bentley.

По словам Холлмарка, в краткосрочной перспективе Bentayga останется единственным кроссовером марки.

При этом он не стал отрицать, что в будущем в сегменте SUV будут выпущены другие модели.