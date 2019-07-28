Ранее сообщалось, что Bentley выпустит новые кроссоверы. Помимо Bentayga модельный ряд SUV еще должен был пополниться купеобразной версией Bentayga и компактной моделью.
В Bentley отказались от разработки новых кроссоверов
28.07.2019 22:05
31 0
Такие данные в свое время приводил прежний глава марки Bentley Вольфганг Дюрхаймер.
Сейчас главой британской компании является Эдриан Холлмарк, и он отменил все планы по созданию других кроссоверов Bentley.
По словам Холлмарка, в краткосрочной перспективе Bentayga останется единственным кроссовером марки.
При этом он не стал отрицать, что в будущем в сегменте SUV будут выпущены другие модели.
Комментарииcomments powered by HyperComments