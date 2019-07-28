Ранее компания официально объявила о запуске в серийное производство нового гиперкара , а также сообщила, что его продажи стартуют в третьем квартале этого года.

Как выяснилось, серийный гиперкар SSC Tuatara представят уже в августе, а место презентации выбрали Неделю автомобилей в Монтерее на выставочной площадке SSC North America.

Помимо показа, производитель предложит прокатится на машине и испытать ее экстремальную производительность.

Напомним, что прототип этого гиперкара представили еще в 2011 году и только теперь запущена его серийная версия.