McLaren выпустил коллекционную линейку из 6 автомобилей

Американский дилер McLaren у автопроизводителя заказал шесть единиц спорткаров 600LT Spider. Все эти машины вошли в набор Pikes Peak Collection, который посвящён скоростному подъёму на гору Pikes Peak.

McLaren 600LT Spider Pikes Peak Collection получили эксклюзивный окрас кузова из каталога MSO Bespoke или MSO Heritage.

На капоте автомобилей нанесены полоски черного и золотистого цвета. Также золотистым оттенком были выкрашены колесные диски.

В салоне машин установили таблички с надписью Pikes Peak Collection, а на креслах золотистой нитью вышили логотип и надпись Pikes Peak.

Спецзаказ от дилера оснащен пакетом MSO Club Sport Pack, в состав которого входят карбоновые вставки на крыльях, титановые болты на колесных дисках и кресла с карбоновым каркасом.

Напомним, силовой агрегат McLaren 600LT Spider выдает 600 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Открытая версия спортака до первой «сотни» способна разогнаться за 2,9 секунды, что на 0,2 сек медленнее, чем купе 600LT.