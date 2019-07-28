Американский дилер McLaren у автопроизводителя заказал шесть единиц спорткаров 600LT Spider. Все эти машины вошли в набор Pikes Peak Collection, который посвящён скоростному подъёму на гору Pikes Peak.
McLaren выпустил коллекционную линейку из 6 автомобилей
McLaren 600LT Spider Pikes Peak Collection получили эксклюзивный окрас кузова из каталога MSO Bespoke или MSO Heritage.
На капоте автомобилей нанесены полоски черного и золотистого цвета. Также золотистым оттенком были выкрашены колесные диски.
В салоне машин установили таблички с надписью Pikes Peak Collection, а на креслах золотистой нитью вышили логотип и надпись Pikes Peak.
Спецзаказ от дилера оснащен пакетом MSO Club Sport Pack, в состав которого входят карбоновые вставки на крыльях, титановые болты на колесных дисках и кресла с карбоновым каркасом.
Напомним, силовой агрегат McLaren 600LT Spider выдает 600 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Открытая версия спортака до первой «сотни» способна разогнаться за 2,9 секунды, что на 0,2 сек медленнее, чем купе 600LT.