Осведомленные источники рассказали, что седаны Mercedes-AMG в заднеприводной системой скоро отправятся на покой.

Так, новый Mercedes-AMG C63 может получить полный привод AWD, так как после смены поколения модель будет создана на полноприводной платформе, разработанной для моделей AMG.

В ней предусмотрена полноприводная трансмиссия 4matic+, которая уже имеется в ряде автомобилей, за исключением C 63 и C 63 S.

Эти седаны стали последними с установленной заднеприводной системой. Следующий Mercedes-AMG C63, как и E 63 будет предлагаться уже с трансмиссией 4matic+ с режимом дрифта, о чем сообщил TopGear, ссылаясь на собственный источник в AMG.

По предварительным данным, новое поколение модели выйдет уже в 2021 году и будет предлагаться с 4,0-литровым двигателем. Его мощность составит около 470 л.с. для C 63 и порядка 500 л.с. для C 63 S.