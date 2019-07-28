Названы автомобильные новинки второй половины 2019 года

В первой половине этого года на российский рынок вышло несколько новых автомобилей, в числе которых самыми яркими стали Renault Arkana и Haval F7 .

Однако во второй половине этого года ожидается выход еще нескольких новинок, в числе которых и новые версии российских автомобилей.

Так, скоро в нашей стране будут запущены продажи новой генерации модели Hyundai Sonata, а в сегменте кроссоверов грядет пополнение и новым представителем сегменте окажется Skoda Karoq.

Чешский кроссовер по полному циклу уже начали собирать на российском предприятии. Еще одной новинкой такого сегмента становится новый Suzuki Jimny. Недавно российский офис рассказал о базовой комплектации этого автомобиля.

Еще в нашей стране ожидается пикап Jeep Gladiator. Что касается отечественных новинок, то скоро выйдет обновленный LADA XRAY, который получит французский двигатель и вариатор.

Этой осенью российским автомобилистам предложат еще и УАЗ Патриот, оснащенный автоматической трансмиссией.