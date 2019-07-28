УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике на базе УАЗ-3151

УАЗ в своей группе «ВКонтакте» рассказал про десятиместный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР.

Министерство автопроизводителю поручило разработать автомобиль, который будет способен перевозить 10 бойцов и их снаряжение.

За основу такой машины решили взять УАЗ-3151, которому нарастили раму, после чего задний свес увеличился на 200 мм, а это позволило специалистам компании экспериментировать с компоновкой.

В экспериментальном внедорожнике за передними сидениями установили два откидных сиденья и разместили вдоль бортов скамьи.

Таким образом, в салоне удлиненного УАЗ-3151 можно было перевозить до 10 человек. Подобных вариантов было сделано несколько, но в итоге десятиместный УАЗ-3151 так и не пошел в производство.