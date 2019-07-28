УАЗ в своей группе «ВКонтакте» рассказал про десятиместный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР.
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике на базе УАЗ-3151
28.07.2019 12:37
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Министерство автопроизводителю поручило разработать автомобиль, который будет способен перевозить 10 бойцов и их снаряжение.
За основу такой машины решили взять УАЗ-3151, которому нарастили раму, после чего задний свес увеличился на 200 мм, а это позволило специалистам компании экспериментировать с компоновкой.
В экспериментальном внедорожнике за передними сидениями установили два откидных сиденья и разместили вдоль бортов скамьи.
Таким образом, в салоне удлиненного УАЗ-3151 можно было перевозить до 10 человек. Подобных вариантов было сделано несколько, но в итоге десятиместный УАЗ-3151 так и не пошел в производство.
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