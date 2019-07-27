Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России

Рейтинг основан на данных по количеству зарегистрированных автомобилей, которые имеют экологический класс Евро-6.

По состоянию на 1 января текущего года, как сообщает агентство «Автостат», автомобилей, которые имеют такой экологический класс, числится 264 тыс. экземпляров.

Доля таких машин в автопарке составляет всего 0,6%. Больше всего в автопарке зарегистрировано транспортных средств марки Mercedes-Benz.

Их числится 134,2 тыс. штук и они возглавили рейтинг самых популярных экологичных автомобилей в России.

С существенно меньшим автопарком оказались авто бренда BMW (38 тыс. ед.), расположившиеся на втором месте, а в тройку лидеров вошли Audi (27,2 тыс. ед.).

Четвертое и пятое место оказалось за автомобилями Skoda и Porsche, который насчитывается 22,8 тыс. и 12,2 тыс. единиц.

В десятке лидеров оказались: Land Rover (10,6 тыс. ед.), Jaguar (5,4 тыс. ед.), Nissan (2,8 тыс. ед.), Mitsubishi (2,8 тыс. ед.) и Smart (2 тыс. ед.).