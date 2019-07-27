Начались продажи обновлённого бюджетного аналога Nissan Qashqai

Nissan и Dongfeng объявили о старте продаж обновленного кроссовера бренда Venucia на китайском рынке.

Речь идет о новинке Venucia T70, которая является аналогом Nissan Qashqai. Эта модель получила обновление во внешности и салоне, при этом моторная гамма осталась прежней.

Напомним, что Venucia T70 создавали на платформе Nissan Qashqai предыдущего поколения и на рынке он предлагается дешевле, чем актуальная версия Nissan Qashqai.

У автомобиля теперь будет увеличенный воздухозаборник, иной передний и задний бамперы, полностью светодиодная оптика, а в салоне появилась новая мультимедийная система и обновленная панель приборов.

Моторная гамма представлена 1,6 и 2,0-литровыми моторами с отдачей 121 и 144 л.с., пару которым составляет пятискоростная механика или вариатор.

Также кроссовер представлен версией Venucia T70X, которая является кросс-вариантом и в движение приводится 1,4-литровым 140-сильны двигателем. Обновленный кроссовер предлагается по цене от 89 800 до 127 800 юаней или от 820 000 до 1 170 000 рублей.