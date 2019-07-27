ГИБДД намерена добиться оформления по европротоколу 100% мелких ДТП

С каждым годом количество выездов сотрудников Госавтоинспекции на место ДТП без пострадавших сокращается.

Об этом рассказал замглавы ГИБДД Владимир Кузин. Как пишет «ТАСС», ГИБДД намерена добиться оформления 100% мелких ДТП по европротоколу.

Таких показателей планируют добиться наряду с проектом, в рамках которого к 2030 году хотят снизить до нулевых значений смертность на дорогах.

Было отмечено, что ежегодно все больше автомобилистов стали оформлять ДТП самостоятельно по европротоколу.

Также сообщается, что по итогам первого полугодия на территории РФ было зафиксировано снижение общего числа ДТП.

В отчетный период оформили 1,9 млн ДТП, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 17,4%.