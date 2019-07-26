Россиянин продает «машину Гагарина» за 17 млн рублей

Раритетный автомобили да еще с историей выставили на продажу на сайте объявлений «Авито».

Продавец предлагает для покупки автомобиль ЗиС-110, за который он просит 17 миллионов рублей. Стоимость объясняется хорошим техническим состоянием, а также историей.

Как уверяет россиянин, 20 мая 1962 года на этом автомобиле в Хабаровск приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.

Помимо этого, выставленный на продажу ЗиС-110 числился как парадный у маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

После в 1959 году машина оказалась в Пекине для встречи Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и советского авиаконструктора Андрея Туполева.

Как рассказал продавец журналистам «URA.RU», машину он получил в результате обмена во времена перестройки японского автомобиля на «машину Гагарина».

Последняя тогда находилась на реставрации в Политехническом институте города Хабаровска.