Volvo объявила о пониженной процентной ставке при покупке кроссоверов

В рамках новых предложений клиенту предлагается приобрести кроссовер Volvo XC60 или Volvo XC40 по сниженной процентной ставкой.

Кредитное предложение действует от 2,9% годовых. На кроссовер Volvo XC90 минимальная процентная ставка снижена до 3,5%.

Как сообщают в пресс-службе Volvo Car Russia, снижение процентной ставки по кредитам Volvo Car стало возможно благодаря прямому субсидированию банка со стороны автопроизводителя.

Сниженная процентная ставка в Volvo Car Кредит доступна для кроссоверов любой комплектации, но при условии первоначального взноса от 50% и оформлении договора на срок до 12 месяцев.