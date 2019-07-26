Электрический пикап Rivian R1T получил «режим танка»

В сети появились новые данные про пикап Rivian R1T. Как выяснилось, эту машину оснастили функцией, которая позволит ей совершить разворот на мете, что можно встретить на гусеничном транспорте.

Данный режим может получить название Tank Turn и Tank Stee. Его компания Rivian запатентовала в 2018 году, и он будет работать только на версиях с четырьмя электрическими моторами.

Помимо режима разворота, автомобили Rivian смогут заряжать друг друга, а для этого в них установят дополнительный блок батарей.