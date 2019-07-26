Hyundai представила Tucson Sport с форсированными двигателями

Новая версия кроссовера Hyundai Tucson Sport разработана для Южной Африки, и в ней установили модернизированные моторы увеличенной мощности.

Новая версия создана на базе рестайлингового кроссовера. В автомобиле применили элементы, которые использовались в ЮАР в предыдущей версии Tucson Sport, но вместо прежних моторов теперь предлагаются бензиновый 1,6-литровый турбодвингатель с отдачей 204 л.с. и турбодизель объёмом два литра, у последнего мощность такая же как и у бензинового агрегата.

Трансмиссия для Hyundai Tucson Sport доступна автоматическая или роботизированная, а привод только передний.



Новый Hyundai Tucson Sport создан на базе комплектации Elite. Внешне новику можно будет отличить по накладкам на бамперах и порогах, а также рейлингам на крыше и сдвоенным патрубками выхлопной системы.

В салоне «паркетника» есть мультимедийная система с сенсорным экраном, на который еще выводится картинка камеры заднего вида.

Также кроссовер оснащен климат-контролем, кожаными креслами с электрорегулировкой, панорамной крышей и системой мониторинга слепых зон.

За пределами ЮАР Hyundai Tucson Sport не появится, но на глобальном рынке предлагается Tucson с приставкой N Line, в котором мощность мотора не изменялась, но зато была перенастроена подвеска и рулевое управление.