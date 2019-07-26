Cadillac представила обновленный кроссовер Cadillac XT5

Обновленная версия кроссовера для американского рынка получил в общей сложности 40 нововведений.



Среди них, как рассказали в компании, присутствуют изменения во внешности, моторной гамме, комплектациях, а также списке доступного оборудования.

Теперь в автомобиле появилась новая решетка радиатора, оптика, а также в зависимости от комплектации предложат 18 или 20-дюймовые колесные диски.

Внутри автомобиля теперь будет новая мультимедийная система с названием Cue, которая получила поддержку NFC, USB-C, а также 15-ватную беспроводную зарядку для смартфонов.

Помимо этого в кроссовер установили камеру заднего вида, две версии приборной панели на выбор, а также систему ночного видения.

Из улучшений отмечается еще и шумоизоляция, а также обивка сидений. Что касается технических изменений, то теперь в комплектациях Luxury и Premium Luxury производитель предложат новый 2,0-литровый турбированный двигатель.

Его мощность составит 240 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 350 Нм. 3,6-литровый 314-сильный двигатель по-прежнему предлагается для более простых комплектаций.

В качестве трансмиссии будет работать девятискоростной автомат. На рынок США обновленный Cadillac XT5 выйдет в конце лета.