Skoda в своих автомобилях начнет применять новую систему салонной фильтрации воздуха, которая поможет водителям, страдающим аллергией.
Компания Skoda решила бороться с аллергией у водителей
26.07.2019 20:53
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В чешской компании разработали систему автоматически определяющую пыльцу в воздухе. После ее обнаружения система перекроет воздухозаборники и изменит настройки климат-контроля.
Новая система пока доступна только в хэтчбеке Scala. Также в этой модели в салоне разместили датчики, которые определяют направление солнечных лучей и их интенсивность.
Благодаря этим датчикам климатическая установка автомобиля автоматически выбирает настройки для каждой части салона.
Напомним, Skoda Scala была представлена в прошлом году, и это первая модель, которая построена на новой модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen.
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