Компания Skoda решила бороться с аллергией у водителей

Skoda в своих автомобилях начнет применять новую систему салонной фильтрации воздуха, которая поможет водителям, страдающим аллергией.

В чешской компании разработали систему автоматически определяющую пыльцу в воздухе. После ее обнаружения система перекроет воздухозаборники и изменит настройки климат-контроля.



Новая система пока доступна только в хэтчбеке Scala. Также в этой модели в салоне разместили датчики, которые определяют направление солнечных лучей и их интенсивность.

Благодаря этим датчикам климатическая установка автомобиля автоматически выбирает настройки для каждой части салона.

Напомним, Skoda Scala была представлена в прошлом году, и это первая модель, которая построена на новой модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen.