Kia представит новую Kia Optima уже в ноябре

KIA Optima 2020 модельного года будет представлена в ноябре в Сеуле. Эту модель уже неоднократно замечали на тестах, но ее особенности пока держаться в секрете, поэтому вся информация известная на данный момент не является подтвержденной.

Ранее представитель компании Hyundai Motor сообщал, что новая версия седана Optima GT получит новую трансмиссию и усовершенствованную подвеску. Также модель станет более динамичной и экономичной.

Если рассматривать шпионские снимки, то на них можно увидеть только то, что KIA Optima 2020 модельного года получит новую оптику, изменённую радиаторную решетку и полностью новые бампера.

В салоне Optima появится цифровая панель приборов и «парящий» экран мультимедийной системы.

На домашнем рынке KIA Optima скорее всего будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором, а также с гибридной силовой установкой. При этом версия Optima GT получит 2,5-литровый ДВС мощностью 290 л.с. В «заряженном» седане привод будет полный.