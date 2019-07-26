Седан Audi S6 получил бензиновую модификацию

Для рынков Азии, Ближнего Востока и США компания Audi представила бензиновую модификацию седана S6, тогда как на европейском рынке Audi S6 доступна только с дизельным мотором.

В Северной Америке бензиновая версия будет стоить от 73 900 долларов, а для сравнения дизельный вариант «четырехдверки» в Европе обходится в 76 500 евро минимум.

Под капотом бензинового Audi S6 устанавливается 2,9-литровый ДВС с электрической турбиной и 48-вольтовой электросетью с дополнительной батареей. Отдача агрегата составляет 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода quattro с центральным самоблокирующимся дифференциалом.

Он в стандартном режиме 60% крутящего монета передает на задние колеса, а остальные 40% на передние.

Для седана в качестве опции предлагают активный задний дифференциал и адаптивную подвеску. С таким мотором Audi S6 до первой «сотни» разгоняется за 4,4 сек.