Такие данные приводят российские аналитики «АвтостатИнфо». По их информации, спрос на кроссоверы американской марки сократился на 39% в период январь-май 2019 года.
Ford продал в РФ 5,5 тысяч кроссоверов и внедорожников в этом году
25.07.2019 19:19
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Ford продал в РФ 5,5 тыс. кроссоверов и внедорожников в этом году, тогда как годом ранее показатель составлял 9 208 единиц. Чаще всего среди кроссоверов бренда на рынке подаются Ford Kuga.
Он возглавляет продажи с показателем 3 477 штук, что хуже на 42%.
Второе место принадлежит Ford Explorer, который продемонстрировал рост продаж на 10% до 1 521 реализованных экземпляров.
Третий результат показал Ford Ecosport. Его объёмы продаж составили 585 ед., что хуже на 68%.
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