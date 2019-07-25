Ford продал в РФ 5,5 тысяч кроссоверов и внедорожников в этом году

Такие данные приводят российские аналитики «АвтостатИнфо». По их информации, спрос на кроссоверы американской марки сократился на 39% в период январь-май 2019 года.

Ford продал в РФ 5,5 тыс. кроссоверов и внедорожников в этом году, тогда как годом ранее показатель составлял 9 208 единиц. Чаще всего среди кроссоверов бренда на рынке подаются Ford Kuga.

Он возглавляет продажи с показателем 3 477 штук, что хуже на 42%.

Второе место принадлежит Ford Explorer, который продемонстрировал рост продаж на 10% до 1 521 реализованных экземпляров.

Третий результат показал Ford Ecosport. Его объёмы продаж составили 585 ед., что хуже на 68%.