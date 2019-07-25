Ford выпустил юбилейный Ford Mustang для Европы

Ford в честь 55-летия модели подготовила спецверсию Mustang55, которую на европейском рынке будут предлагать с 5,0-литровым V8 мощностью 450 л.с.

Спецверсия внешне от классического спорткара отличается по полоскам на кузове и черной крыше. Также Mustang55 получит 19-дюймовые колесные диски с черными эмблемами и спойлер, но его будут предлагать в качестве опции.

В салоне юбилейной версии добавили аудиосистему Bang & Olufsen и оригинальную ручку коробки переключения передач.

Mustang55 в Европе появится в следующем месяце. Версия будет предложена в стандартном варианте и с мягкой крышей. В Британии за машину придется заплатить от 42 810 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет 3,4 млн рублей.

Также одновременно со спецверсией начнут предлагать обновленный вариант с 2,3-литровым EcoBoost, в котором добавили выхлопную систему с Active Valve Performance, позволяющую регулировать выхлоп.