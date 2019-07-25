Две модели китайской компании Geely запустят в серийное производство на предприятии в Беларуси до конца текущего года.

Как стало известно, на «БелДжи» в Беларуси начнут выпускать Geely SX11 и Geely Emgrand GT, а это значит, что модели могут появиться и на российском рынке.

Все подготовительные работы по запуск автомобилей в серию планируют завершить до конца августа. Для начала объёмы выпуска составят 300 единиц, а при необходимости объёмы увеличат.

Ранее стало известно, что Geely SX11 проходит сертификацию для продаж в России.

При этом седан Geely Emgrand GT на российском рынке представлен в версии 2015 года, тогда как в Беларуси намерены начать сборку модели 2017 года.