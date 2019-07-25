На ГУМ-Авторалли покажут единственный сохранившиеся оригинальный «Москвич-400/420К», который использовался в Государственном универсальном магазине.
Единственный в мире сохранившийся «Москвич»-«каблук» ГУМа покажут 28 июля
25.07.2019 19:04
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Восстановлением единственного автомобиля «Москвич-400/420К» в кузове фургон занимается мастерская Simonov Motors, которая вернула редчайшей машине фирменные цвета ГУМа 50-х годов.
По заявлению Simonov Motor, отреставрированная модель «Москвич-400/420К» оставалась единственной в своем роде, тогда как остальные являются копиями, созданными на базе пикапов.
«Москвич-400/420К» выпускался как шасси с кабиной, а кузова для него производили на заводе Минпищепрома в Москве.
Помимо них еще производились аэродромные пикапы АПА-7, которые служили для перевозки пусковых установок авиационных двигателей.
ГУМ-Авторалли стартует 28 июля с Васильевского спуска в Москве.
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