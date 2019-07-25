Составлен рейтинг удовлетворенности владельцев автомобилями

Участниками опроса стали владельцы, которые приобрели новый автомобили и эксплуатировали его не более 90 дней.

Автомобилистов просили ответить на ряд вопросов, а также рассказать, чтобы они хотели улучшить в машине и что их в ней раздражает.

Общий вывод, который сделали специалисты – массовые марки стали наступать на пятки премиальным маркам по степени удовлетворенности. Максимальное количество баллов составило 1 000.

Так, лидерами составленного рейтинга удовлетворенности владельцев автомобилями стали модели бренда Porsche – 891. На второй строчке расположились модели BMW и Genesis, заработавшие 868 баллов.

В первой пятерке расположились Audi и Volvo, у которых индекс удовлетворенности составил 867 и 863 балла. Если говорить о моделях авто, то абсолютным лидером оказался совсем не Porsche, а Audi A7.