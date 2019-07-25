В России построят новый автомобильный завод

В России построят еще один автомобильный завод мощностью 50 тыс. автомобилей в год.

Строить предприятие будет «Автотор», причем они разместят новое производство рядом с действующим.

Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.

Позже будут созданы еще цеха сварки и окраски. Пока не решено, какие будут выпускать на новых линиях авто.

Среди претендетов числятся BMW, Hyundai и KIA. Несмотря на создание двух новых линий, проектные мощности холдинга останутся прежними – 250 тыс. машин.