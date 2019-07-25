Как рассказали в компании Volkswagen Group Rus, Ducati расширит свою дилерскую сеть в России и сейчас объявлен конкурс среди компаний.

В частности, конкурс объявлен среди компаний, которые занимаются ведением автомобильного и мотоциклетного бизнеса в нашей стране.

Как говорится в сообщении, Ducati приглашает успешные компании к сотрудничеству в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростов-на-Дону, Челябинске, Красноярске, Краснодаре и Владивостоке.

Партнеров будут выбирать по итогам проведенного конкурса. Отмечается, что дилерские центры Ducati полностью отвечают высоким стандартам марки.

В России представлен весь модельный ряд мотоциклов.