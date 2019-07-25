Компания Bugatti на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич продемонстрирует новинку, которая будет выпущена ограниченным тиражом.



Bugatti представит преемника модели EB110 SS, правда это будет не совсем преемник, а новинка, выполненная в стиле этого суперкара.

Всего планируется выпустить 10 экземпляров, но название автомобиля пока неизвестно.

Есть данные, что модель создают в честь экс-главы Bugatti и итальянского предпринимателя Романо Артиоли.

Ранее под его руководством был выпущен EB110 SS. Предварительная стоимость новинки составит 8 млн евро.